Het is daarom in zijn ogen geen censuur als er tegen wordt opgetreden. De VN-voorman zegt dat zijn mensenrechtenbureau altijd oproept tot „verantwoording en bestuur in de digitale ruimte, in overeenstemming met de mensenrechten”.

Türk geeft zijn mening nu de baas van Meta Platforms, Mark Zuckerberg, liet weten te stoppen met factcheckers en een andere manier van toezicht gaat toepassen. De huidige factcheckers maken volgens Zuckerberg te veel fouten en plegen censuur. Dat is de kritiek van veel conservatieven in de VS, inclusief de Republikeinse Partij van aankomend president Donald Trump.