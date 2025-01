„De NAVO stuurt twee vaartuigen en we breiden ook onze andere activiteiten en aanwezigheid in het gebied uit”, aldus Valtonen. De schepen moeten behalve op de onderzeese infrastructuur ook gaan letten op de Russische „schaduwvloot”. Dat zijn schepen die Rusland zou gebruiken om sancties te omzeilen. Ook de Eagle S, het schip dat volgens Finland verantwoordelijk is voor de schade aan vijf kabels op eerste kerstdag, zou deel uitmaken van die schaduwvloot. De olietanker, varend onder de vlag van de Cookeilanden, wordt sindsdien door Finland vastgehouden.

Maandag maakte ook de Joint Expedition Force (JEF), een door de Britten geleide expeditiemacht waar ook Nederland deel van uitmaakt, bekend de aanwezigheid in de Oostzee uit te breiden. Dat samenwerkingsverband staat los van de NAVO, maar kan ondersteunen als dat nodig is.

Finland en Estland organiseren komende dinsdag in Helsinki een top met landen die grenzen aan de Oostzee. Ze gaan dan samen met NAVO-chef Mark Rutte praten over hoe de kabels beter beveiligd kunnen worden.