Kabinet doet beroep op bedrijven: draag bij aan energiefonds

De energieprijzen lopen de laatste tijd weer op. „Mensen maken zich daar terecht zorgen om”, vindt Nobel. Daarom is hij naar eigen zeggen „heel hard bezig” om er alsnog met private partijen uit te komen. Hij hoopt dat die de kerstdagen hebben aangegrepen om er nog eens over na te denken en tot de slotsom zijn gekomen „dat we dit gewoon met elkaar gaan oplossen”.

De 60 miljoen euro die het kabinet heeft vrijgemaakt, zal volgens Nobel hoe dan ook gebruikt worden om huishoudens te helpen voor wie de energienota echt een te grote hap uit hun budget neemt. Maar met een bijdrage van bedrijven erbij kunnen meer mensen geholpen worden. „Laten we er gewoon samen de schouders onder zetten.”