De besmettingen werden vastgesteld in het district Märkisch-Oderland, dat tussen Berlijn en de Poolse grens ligt. Volgens Mittelstädt wordt nog onderzocht hoe de dieren de ziekte hebben opgelopen.

MKZ was al sinds 1988 niet vastgesteld in Duitsland. In 2001 was er in Europa een epidemie, waarbij ook Nederlandse boerenbedrijven besmet raakten. Toen werden preventief veel dieren geruimd. In 2007 werd in Nederland een vervoersverbod ingesteld vanwege MKZ-gevallen in Engeland.

De ziekte komt voor bij zogenoemde evenhoevige dieren, zoals koeien, varkens en geiten. MKZ kan ook voorkomen bij wilde zwijnen, herten en sommige dierentuindieren, maar is niet gevaarlijk voor de mens.