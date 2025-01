Nieuwe waarschuwing EASA voor vliegen luchtruim Rusland na crash

Het toestel van Azerbaijan Airlines vloog van Bakoe in Azerbeidzjan naar Grozny in Tsjetsjenië en crashte uiteindelijk in Kazachstan met 38 doden tot gevolg. Azerbeidzjan heeft Rusland beschuldigd van het neerschieten. Moskou noemde de crash een tragisch incident, maar heeft niet gezegd dat de Russische luchtafweer verantwoordelijk was.

De EASA zegt dat door de oorlog in Oekraïne „verkeersvliegtuigen in het luchtruim van de Russische Federatie risico lopen onopzettelijk doelwit te worden door mogelijke tekortkomingen bij de civiel-militaire coördinatie en mogelijke misidentificatie”.

Rusland heeft zijn luchtruim gesloten voor maatschappijen uit de Europese Unie om de Europese sancties tegen het land. Maar maatschappijen uit bijvoorbeeld China, Turkije en de Golfstaten vliegen nog wel boven Russisch grondgebied.