De taken van de omstreden president worden waargenomen door Choi Sang-mok. Hij is sinds 27 december waarnemend president en premier. Hij zei vrijdag dat een nieuwe manier gevonden moet worden om de impasse te doorbreken die de beveiligers van de president in het onderzoek naar Yoon veroorzaken.

Yoon kondigde 3 december onverwacht de noodtoestand af, omdat volgens hem krachten het functioneren van de staat ondermijnden. Velen zien dit echter als onwettige actie tegen de oppositie. Onder druk van het parlement trok Yoon de noodtoestand snel weer in. Nu loopt er een strafrechtelijk onderzoek tegen Yoon. Hij heeft zich verschanst in de presidentiële residentie, beveiligd door de presidentiële veiligheidsdienst.