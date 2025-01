Triodos denkt dat veel gedupeerden voor schikking kiezen

Triodos bereikte na een jarenlang proces overeenstemming met de Stichting Certificaathouders Triodos Bank (SCTB) over de afhandeling van de schade door de slechte verhandelbaarheid van de speciale aandelen, met een flinke waardedaling tot gevolg. De stichting vertegenwoordigt ruim 4000 gedupeerden. Het eigen vermogen van Triodos van zo’n 1,25 miljard euro is in handen van ongeveer 43.500 certificaathouders. Ook mensen die zich niet hebben aangesloten bij de stichting kunnen kiezen voor de schikking.

De tegemoetkoming is alleen niet beschikbaar voor mensen die al naar de rechter zijn gestapt en een uitspraak hebben ontvangen. Deelnemers aan de lopende massaclaims in België en Nederland kunnen nog wel kiezen voor de financiële tegemoetkoming, in ruil voor het stoppen met de juridische stappen.

Triodos zet voor de schikking 101 miljoen euro opzij. Daardoor verwacht de bank over het afgelopen jaar nauwelijks winst te maken. „Wij denken dat dit een goede deal is, die onze financiële capaciteit ook toelaat”, zegt Rijpkema.

Vooral in Spanje is al voor een „relatief laag bedrag” aan schadevergoedingen uitgekeerd. De schikking geldt voor certificaathouders in alle landen.

Om de handel in de certificaten te verbeteren, kondigde Triodos vorig jaar een beursgang aan. Rijpkema, die na de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van mei vertrekt, zegt dat de bank op schema ligt deze zoals gepland voor de aanstaande aandeelhoudersvergadering te voltooien.