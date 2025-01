Harris zou voor haar laatste reis als vicepresident op 17 januari naar Amerikaanse bases in het buitenland reizen, inclusief die in het Duitse Spangdahlem. Maar gezien de toestand in Californië heeft ze afgezegd.

Woensdag gelastte president Biden een reis naar Italië en het Vaticaan af om zich op de federale steun aan Los Angeles te richten.

Maandag 20 januari wordt Donald Trump president en James David Vance vicepresident van de Verenigde Staten.