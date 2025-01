AEX opent fractie lager in afwachting banenrapport VS

De AEX noteerde in de vroege handel een fractie in de min op 895,46 punten, na de winst een dag eerder. De MidKap daalde 0,5 procent tot 825,82 punten. In Frankfurt, Parijs en Londen waren vlakke uitslagen te zien.

Het banenrapport wordt om 14.30 uur Nederlandse tijd gepubliceerd. Economen gepolst door persbureau Bloomberg rekenen in doorsnee op een groei van de werkgelegenheid in de Verenigde Staten met 165.000 banen. Dat zouden er wel minder zijn dan een maand eerder. Naast de banengroei worden dan ook gegevens gemeld over de werkloosheid en de uurlonen in ’s werelds grootste economie. Daarnaast staan er ook cijfers over het Amerikaanse consumentenvertrouwen op de rol.

Chipmachinefabrikant ASML daalde 0,4 procent, ondanks sterke omzetcijfers van het Taiwanese TSMC. De chipproducent zag de omzet in 2024 met ruim een derde stijgen in vergelijking met een jaar eerder door de grote vraag naar chips voor toepassingen rond kunstmatige intelligentie (AI). TSMC levert chips aan bijvoorbeeld Nvidia en Apple en is ook een belangrijke klant van ASML.

In Parijs dook Ubisoft 8 procent in het rood na het nieuws dat de komst van zijn nieuwste game in de populaire Assassin’s Creed-serie opnieuw wordt uitgesteld. De Franse spellenontwikkelaar zei dat het Assassin’s Creed Shadows met ruim een maand uitstelt tot 20 maart. De game zou eigenlijk op 14 februari uitkomen. Dat betekende ook al een vertraging ten opzichte van de aanvankelijk geplande releasedatum in november 2024.

Ook heeft de met tegenvallende verkopen kampende onderneming laten weten adviseurs in te schakelen om de opties voor het bedrijf te bekijken. Een van de scenario’s die wordt overwogen is dat Ubisoft van de beurs wordt gehaald en een nieuwe eigenaar moet krijgen.

Airbus won juist 1,6 procent in Parijs. De Europese vliegtuigbouwer leverde vorig jaar 766 toestellen af, het hoogste aantal in zes jaar. Vliegtuigmaatschappijen steken de laatste tijd veel geld in het vernieuwen van hun vloot met zuinigere vliegtuigen zoals het A321neo-model. Dat toestel is momenteel het bestverkopende vliegtuig ter wereld.

De euro was 1,0302 dollar waard, tegen 1,0300 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1 procent meer op 74,66 dollar. Brentolie werd ook 1 procent duurder, op 77,72 dollar per vat.