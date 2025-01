Grens van 1,5 graden opwarming 2024 overschreden; warmste jaar ooit

Buitenland Klimaatverandering

Afgelopen jaar was de wereldwijde gemiddelde temperatuur 1,6 graden hoger dan voor het industriële tijdperk. Daarmee was 2024 direct het warmste jaar ooit gemeten, laat het jaarrapport van de Europese klimaatdienst Copernicus zien. Het is voor het eerst dat de grens van 1,5 graden in een kalenderjaar is overschreden.