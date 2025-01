De industriële productie heeft nu al zestien maanden op rij geen groei laten zien. De krimp in november was wel veel minder sterk dan in oktober toen het ging om een productiedaling van 2,5 procent.

Volgens het CBS produceerde ruim de helft van alle bedrijfsklassen in de industrie in november meer dan in dezelfde maand een jaar eerder. Van de acht grootste branches noteerde de voedingsmiddelenindustrie de grootste stijging, terwijl de productie van de transportmiddelenindustrie het meest daalde.

In mei 2020 bereikte de industriële productie van een dieptepunt. Daarna steeg de productie tot mei 2022. Sindsdien is de trend omgeslagen.