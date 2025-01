Machado werd donderdag kort in hechtenis genomen terwijl ze een protestbijeenkomst verliet. „Ik ben nu op een veilige plek en met meer vastberadenheid dan ooit”, schreef Machado na haar vrijlating op X. Ze voegde eraan toe dat ze vrijdag verder zou uitleggen wat er tijdens het protest was gebeurd. In het hele land was de oppositie de straat opgegaan in een poging druk uit te oefenen op president Nicolas Maduro die vrijdag voor de derde keer wordt geïnaugureerd.

De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Caspar Veldkamp schreef op X: „Ik heb diep respect voor de moed van Maria Corina Machado en alle Venezolanen die de straat opgingen. Het recht op een vreedzame bijeenkomst moet worden gehandhaafd.”

Machado werd gearresteerd nadat ze haar eerste publieke optreden in maanden had gegeven. Haar bondgenoot, de voormalige presidentskandidaat Edmundo Gonzalez, eiste haar onmiddellijke vrijlating. Verschillende regeringen veroordeelden het incident ook. Regeringsfunctionarissen, waaronder minister van Binnenlandse Zaken Diosdado Cabello, zeiden dat haar arrestatie door de oppositie was verzonnen in een poging steun voor haar beweging te verwerven.