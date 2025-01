Gasvoorraad slinkt sneller, leveringszekerheid niet in gevaar

Eerder deze week werd al duidelijk dat de gasvoorraden in Europa steeds verder aan het dalen zijn, omdat het koudere weer zorgt voor meer energieverbruik voor verwarming. Volgens cijfers van Gas Infrastructure Europe waren de voorraden nog maar voor iets meer dan 70 procent gevuld, terwijl dat een jaar geleden rond deze tijd nog circa 86 procent was. Precieze cijfers over Nederland werden daarbij niet genoemd.

Gasunie ziet sinds afgelopen najaar al een extra onttrekking van gas uit de bergingen. Daardoor is de zogeheten vulgraad van de gasbergingen hier lager dan in de afgelopen jaren. Maar in absolute zin zou er nog een groot volume beschikbaar zijn. Volgens Gasunie is Nederland steeds meer afhankelijk van gasimporten en een goed functionerende Europese gasmarkt. Momenteel is er naar het oordeel van de organisatie nog voldoende gas uit lng-import (vloeibaar gas), gaswinning in Nederland en voldoende toevoer van gas dat via pijpleidingen naar ons toe komt.