Sotheby’s veilt werk van schilder Raden Saleh

Te koop komen nu Gezicht op Merbabu en Merapi en Gezicht op Talagabodas. „De landschapsschilderijen van Raden Saleh sloten aan bij de Europese romantiek en benadrukten het mysterie en de grootsheid van de natuur”, aldus Sotheby’s.

Raden Sarief Bastaman Saleh kwam uit een Javaans-Arabische regentenfamilie in Semarang op Java en wordt gezien als pionier van de Indonesische schilderkunst. Hij kreeg zijn opleiding in Europa, wat in die tijd ongekend was voor iemand uit Azië. Zijn werk sloeg destijds ook in onze contreien erg aan, ook aan verschillende hoven.

In het najaar van 2016 ontstond enige commotie toen bekend werd dat een schilderij van Raden Saleh, De Boschbrand, drie jaar eerder door de erfgenamen van koningin Juliana was verkocht aan de National Gallery Singapore. Het zou Nederlands erfgoed zijn geweest, aldus tegenstanders. De Rijksvoorlichtingsdienst voelde zich genoodzaakt een verklaring uit te sturen. Er was volgens de dienst geen enkel beletsel voor de verkoop geweest. „Beide werken waren privé-eigendom. Het werk van Saleh stond niet op de lijst behorend bij de toenmalige wet behoud cultuurbezit”, zo schreef ze.

Schilderijen van Raden Saleh hangen in onder meer het Merdeka Palace Museum in Jakarta, het Smithsonian American Art Museum in Washington en het Rijksmuseum in Amsterdam.