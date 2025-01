Beleggers hopen dat Trumps handelsbeleid straks meevalt

De AEX-index sloot donderdag 0,8 procent hoger op 895,83 punten. Daarmee heeft de AEX het verlies van 0,6 procent van woensdag weer goedgemaakt. De MidKap, met daarin de middelgrote fondsen aan het Damrak, zakte wel 0,4 procent naar 829,89 punten. De beurzen in Parijs en Londen klommen tot 0,8 procent. De belangrijkste beursgraadmeter in Frankfurt eindigde 0,1 procent lager.

„Er is nu hoop dat Trumps dreigementen meer een middel zijn om onderhandelingen te beginnen met een vuist op tafel, in plaats van een definitief eindspel waarin hij zeker tarieven zou opleggen aan Europeanen”, zei een analist bij Swissquote Bank tegen persbureau Reuters. „Er is dus hoop dat de situatie niet zo erg wordt als hij doet voorkomen.”

Beleggers moesten het donderdag doen zonder richting vanuit de aandelenbeurzen in New York. Die zijn gesloten gebleven vanwege de staatsbegrafenis van oud-president Jimmy Carter.

Voedings- en gezondheidsbedrijf dsm-firmenich steeg 2,1 procent en was daarmee de grootste winnaar in de AEX. Het bedrijf profiteerde van een adviesverhoging van beleggingsadviseur Stifel.

Shell steeg 1 procent nadat de Zwitserse bank UBS het olie- en gasconcern op de kooplijst had gezet. Unilever kreeg op zijn beurt een adviesverhoging van zakenbank Bernstein. Het levensmiddelenconcern eindigde 0,9 procent hoger.

In de MidKap zakte Galapagos 3,5 procent. De biotechnoloog maakte woensdag bekend veel banen te gaan schrappen en zichzelf te willen opsplitsen in twee aparte beursgenoteerde ondernemingen.

De euro was 1,0300 dollar waard, tegen 1,0303 dollar een dag eerder. Woensdag leek de euro nog zwaar te lijden onder het nieuws over een mogelijke economische noodtoestand. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,1 procent meer op 74,10 dollar. Brentolie werd 1,2 procent duurder, op 77,04 dollar per vat.