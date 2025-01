De VS hebben al heel lang een militaire aanwezigheid in Groenland op basis van een defensieovereenkomst met Denemarken uit 1951. Maar voor die tijd waren er sinds het begin van de Tweede Wereldoorlog al Amerikaanse bases. Momenteel is er nog één Amerikaanse basis in het noordwesten van Groenland die de Pituffik Ruimtebasis genoemd wordt. Deze basis stamt uit 1943 en speelt nu een belangrijke rol voor de luchtafweer van de VS.