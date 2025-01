In het stadsdeel IJsselmonde vielen drie doden bij evenzoveel schietincidenten. Op oudjaarsdag kwam een 14-jarige jongen om het leven bij een vuurwerkongeluk. In de wijk Zevenkamp kwam vorige week een 4-jarig meisje onder verdachte omstandigheden om het leven.

Bij dat laatste incident gaat het OM ervan uit dat er bij de dood van het meisje sprake was van een misdrijf. Ze werd op 4 januari dood aangetroffen in een woning aan de Blokfluit. De vader van het meisje wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van zijn dochter. Hij is dinsdag vrijgelaten, maar blijft verdachte. Het OM is in beroep gegaan tegen de beslissing van de rechter-commissaris om de 43-jarige verdachte vrij te laten in de zaak. Dat beroep dient komende dinsdag.

Ondanks deze gebeurtenissen, een „zwarte bladzijde”, ziet Schouten ook licht. „De zielskracht van Rotterdam werd zichtbaar in al die stadsgenoten die klaarstonden voor elkaar. De stad huilde, maar troostte tegelijkertijd. Tegenover kilte werd warmte geplaatst. Verdriet werd gezien en steun werd geboden. Door buren, buurtgenoten, maar ook door onze hulpverleners, politie, recherche en medewerkers van de gemeente.”

Schouten riep de raad op om te kijken naar mogelijkheden tot samenwerking ondanks ideologische verschillen. „Een mooie en vruchtbare onderlinge samenwerking wens ik u ook toe in dit nieuwe jaar. Investeer in elkaar. Help elkaar. Denk met elkaar mee. Blijf altijd in gesprek. Blijf altijd oog en oor houden voor de ander.”