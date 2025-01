Herverzekeraar: schade natuurrampen 320 miljard dollar in 2024

Het verzekerde schadebedrag lag vorig jaar op 140 miljard dollar, tegen 106 miljard dollar een jaar eerder. Volgens Munich Re is dat de op twee na grootste kostenpost voor verzekeraars sinds 1980. Er kwamen vorig jaar ongeveer 11.000 mensen om als gevolg van natuurgeweld, aldus de herverzekeraar.

De grootste schadeposten werden veroorzaakt door de orkanen Helene en Milton die in september en oktober de Verenigde Staten troffen. Daarna volgt de zware aardbeving in Japan op 1 januari van vorig jaar. In Europa waren de grote overstromingen in de regio van de Spaanse stad Valencia van afgelopen najaar zeer kostbaar. Ook overstromingen in Duitsland en Centraal-Europa zorgden voor grote schade.