Zeeman Jaap-Willem viert Kerst in de Filippijnen

Uiteraard sta ik erbij stil waar Kerst in beginsel om draait. Iedereen mist zijn familie natuurlijk. Als het even kan proberen bemanningsleden te (video)bellen zodat ze toch iets meekrijgen van het samenzijn van hun gezin of familie.

Het is traditie dat er met Kerst in de Filippijnen een varken wordt geroosterd en dat wordt ook aan boord gedaan. Je kunt het dier op twee manieren garen: zes uur boven een kolenvuur of drie uur in de oven. Het bereiden van het varken is een deel van de hele festiviteit. Het is altijd gezellig, ontspannen en leuk om met elkaar een varken te roosteren boven een vuurtje. Daar wordt dan een hele constructie boven gefabriceerd om het dier aan het spit te laten draaien. Dit varkentje is in de oven gegaard, want het was wat koud om uren buiten te staan.

Met acht man een heel varkentje eten is wat enthousiast dus het beest ging door de helft. Met Kerst aten we de voorste helft, met oud en nieuw de achterste. Dit zorgt voor een prachtige mix van tradities: de Nederlandse traditie van oliebollen met de Filipijnse van varken en kalkoen. Persoonlijk heb ik genoeg aan een oliebollenmix, maar tradities mixen kan dus ook.

Jaap-Willem Meijer vaart op zee voor het bedrijf Global Seatrade uit Urk.