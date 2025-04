Positiebepaling op schip gaat nog op ouderwetse manier

Om een kleine impressie te geven van hoe die route dan loopt en hoeveel koersen je gaat volgen, heb ik een foto gemaakt. Op de foto is een rode lijn te zien die loopt rond Europa en door het Kielerkanaal. Deze reis was vanuit Turkije naar Polen. In de zeevaart werken we met nautische mijlen (nm). Met 3532 nm –dat is 6541 kilometer– duurde het wel even voordat we er waren, doordat we gemiddeld ruim 11 knopen varen op een reis van die lengte. Een snelheid van 11 knopen betekent dat we 11 nautische mijlen per uur afleggen.

Tegenwoordig hebben de meeste schepen elektronische kaarten. Het systeem daarachter heet Electronic Chart Display (Ecdis). Dat is Engels voor elektronisch kaartenscherm. Voordat Ecdis bestond, monitorde de bemanning de positie op een papieren kaart. Positie bepalen ging vroeger zonder gps en met een sextant –met behulp van de zon, maan en sterren– en later ook met een radar.

Dan nam iemand van de bemanning een peiling en afstand van een object op de kaart en dan was het op die manier mogelijk de positie van het vaartuig te bepalen. Tegenwoordig kan dat uiteraard nog steeds en wordt het ook aangeraden om dit te doen, om zo tijdig een fout in de gps te zien. Dat voorkomt ongelukken. Je zou maar in te ondiep water raken als de gps het niet doet en niet weten hoe je je positie kunt bepalen op een andere manier. Beetje ouderwets, maar wel kennis die nodig blijft.

Jaap-Willem Meijer vaart op zee voor het bedrijf Global Seatrade uit Urk.