CPB: groot risico dat woningbouwsubsidies grondprijzen opdrijven

Het CPB keek hoe subsidies de bouw van huizen kunnen stimuleren. De onderzoekers hebben niet onderzocht hoe effectief bestaande subsidies precies zijn, maar hebben in plaats daarvan allerlei situaties tegen het licht gehouden. Dat kan volgens hen helpen bij het vormgeven van beleid voor het aanjagen van de woningbouw. Woonminister Mona Keijzer noemde de aanpak van de woningnood vorig jaar „absolute topprioriteit”. Het kabinet trekt hiervoor komende jaren 5 miljard euro uit.

Volgens het CPB zijn subsidies alleen effectief als ze echt leiden tot meer bouw. Het risico bestaat echter dat het geld vooral terechtkomt bij de grondbezitters. Daarom zou het verstandig zijn om subsidies te combineren met bijvoorbeeld een heffing voor grondeigenaren. Ook is het volgens het planbureau belangrijk dat subsidies tijdelijk zijn. Anders zouden ontwikkelaars helemaal niet de urgentie voelen om bouwprojecten naar voren te halen.

Als voorbeelden van kansrijke subsidies noemt het CPB regelingen voor situaties waarbij de bouw niet rendabel is. Dit zou kunnen spelen als de gereguleerde huren op een locatie de bouwkosten niet dekken, terwijl daar wel veel vraag is naar woningen. Ook subsidies voor bepaalde typen woningen, bijvoorbeeld kleinere woningen die minder ruimte in beslag nemen, zouden effectief kunnen zijn.