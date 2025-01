Kleine uitslagen op Wall Street na publicatie notulen Fed

De Dow-Jonesindex steeg 0,3 procent tot 42,635,20 punten. De breed samengestelde S&P 500 won 0,2 procent tot 5918,25 punten en techgraadmeter Nasdaq zakte 0,1 procent tot 19.478,88 punten.

Beleidsmakers van de Fed zeiden bij de laatste rentevergadering dat het gepast is om een andere koers te varen. Ze haalden in december weliswaar een kwart procentpunt van het belangrijkste rentetarief af. Maar de inflatie blijft waarschijnlijk aan de hoge kant terwijl de economie en arbeidsmarkt goed draaien, waardoor het waarschijnlijk nodig is om de leenkosten minder snel te verlagen. Al bij het rentebesluit eind vorig jaar werd duidelijk dat de Fed de rente waarschijnlijk minder vaak zal verlagen dan eerder gedacht.

Beleggers hadden ook oog voor het economisch beleid van de aanstaande Amerikaanse president Donald Trump. Eerder op de dag berichtte CNN op basis van ingewijden dat hij overweegt om een economische noodtoestand uit te roepen om een keur aan importheffingen juridisch te rechtvaardigen.

Op de obligatiemarkten verloren veel staatsobligaties aan waarde, waardoor het rendement op die schuldpapieren stijgt. Een opvallende uitschieter waren de Britse staatsobligaties, de gilts. Tienjaarsleningen aan de Britse overheid daalden tot het laagste niveau sinds 2008, vooral door de vrees dat de Bank of England door tegenvallende inflatiecijfers de rente niet verder verlaagt.

Er was ook overnamenieuws. Energieleverancier Constellation Energy voert volgens mediaberichten vergevorderde onderhandelingen over de aankoop van stroomproducent Calpine voor ongeveer 30 miljard dollar. Constellation Energy, dat ook veel kerncentrales heeft in de VS, verloor 4,6 procent op de beurs.

De euro was 1,0317 dollar waard, tegenover 1,0303 dollar bij het slot van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie verloor 1,2 procent aan waarde tot 73,32 dollar per vat. Brentolie werd 1,1 procent goedkoper op 76,18 dollar per vat.