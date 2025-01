Astronauten maken ruimtewandeling om ruimtetelescoop te repareren

Hague en Williams moeten de ruimtetelescoop NICER fiksen. Die afkorting staat voor Neutron star Interior Composition Explorer. Het apparaat zit vast aan de buitenkant van het ISS en brengt daar neutronensterren in kaart. Dat zijn de ineengestorte kernen die overblijven wanneer reuzensterren ontploffen. Neutronensterren zijn maar 10 tot 20 kilometer groot, maar zijn zwaarder dan onze zon.

De metingen van NICER moeten wetenschappers meer leren over het heelal. Sinds mei 2023 zitten er allemaal kleine gaatjes in het apparaat, waardoor zonlicht op de sensoren komt. De metingen zijn daardoor onbruikbaar geworden.

Williams zit al sinds juni in het ISS. Ze voerde de eerste testvlucht met een nieuw ruimteschip uit, de Starliner van Boeing. Het vaartuig kreeg last van technische problemen en keerde leeg terug naar de aarde. Williams en collega Barry Wilmore zijn gestrand en blijven in elk geval tot eind maart in het ISS. Ze zitten dan in het vervangende vervoer dat Hague heeft gebracht.