Duitsland hervormt proces voor teruggave roofkunst

De hervorming moet de teruggave van door nazi’s geroofde kunst eenvoudiger maken. Er bestaat al een adviescommissie, maar voordat die kan worden ingeschakeld moeten beide partijen daarmee instemmen. Dat zijn dus zowel de eisers als de bezitters van mogelijke roofkunst. Kunstbezitters werken daar niet altijd aan mee. Die commissie moet nu worden vervangen door een arbitragehof dat ook zaken gaat behandelen als alleen de nazaten van oorspronkelijke eigenaren dat wensen, zeggen de autoriteiten.

De geplande hervorming is niet onomstreden. Critici stuurden deze week een open brief naar bondskanselier Olaf Scholz. Ze klaagden onder meer dat er nooit een publieke discussie is geweest over het nieuwe arbitrageproces. Ook vrezen ze dat de positie van slachtoffers juist verslechtert.