Beurs in Amsterdam verliest na nieuws over heffingen Trump

De AEX-index zakte 0,6 procent tot 889 punten. De MidKap zakte 1,5 procent tot 832,84 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt zakten tot 0,5 procent, de bekendste beursgraadmeter in Londen kwam amper van zijn plek.

Nieuwszender CNN berichtte op basis van ingewijden dat Trump overweegt gebruik te maken van de zogeheten International Emergency Economic Powers Act. Die geeft de president de mogelijkheid om eenzijdig importen aan banden te leggen als er een nationale noodtoestand is.

De euro leek zwaar te lijden onder het nieuws. De Europese munt verloor 0,6 procent ten opzichte van de dollar. Een euro was 1,0303 dollar waard.

Bijna alle bedrijven in de AEX eindigden met verlies. NN was de grootste verliezer met een min van 2,5 procent, na een adviesverlaging door analisten van Morgan Stanley. Ook branchegenoot ASR (min 1,1 procent) sloot lager.

Shell kwam met een vooruitblik op de vierdekwartaalcijfers. Het olie- en gasconcern verwacht dat de resultaten uit handelsactiviteiten van zijn gasdivisie slechter zullen zijn dan in het derde kwartaal. Ook rekent het bedrijf op een afschrijving van 800 miljoen tot 1,2 miljard dollar op zijn divisie voor hernieuwbare energie. Het aandeel Shell verloor 1,8 procent.

Uitlatingen van Trump joegen beleggers in windenergiebedrijven schrik aan. De Republikein noemde windturbines „rotzooi”, waarna windbedrijven Vestas en Ørsted tot 7,4 procent verloren.

Defensiebedrijven profiteerden juist van de opmerking van Trump dat de NAVO-norm voor defensie-uitgaven omhoog moet. De Duitse fabrikant van militair materieel Rheinmetall werd op de beurs in Frankfurt 5,2 procent meer waard. Defensieconcern Leonardo won ruim 4 procent in Milaan en Thales steeg 4,2 procent in Parijs.

Een vat Amerikaanse olie werd 1,2 procent meer waard op 73,39 dollar. Brentolie steeg 1,1 procent tot 76,22 dollar per vat.