Wall Street lager na nieuws over economische noodtoestand Trump

Volgens bronnen tegen CNN denkt Trump eraan gebruik te maken van de zogeheten International Emergency Economic Powers Act. Deze wet geeft een president eenzijdig de bevoegdheid om importen te beheren tijdens een nationale noodtoestand. Trump zou een voorkeur hebben voor die aanpak, omdat er voor het invoeren van de importheffingen dan geen strikte eisen gelden. Hij hoeft dan dus niet telkens te bewijzen dat de tarieven nodig zijn op grond van de nationale veiligheid.

De Dow-Jonesindex noteerde in de vroege handel 0,2 procent lager op 42.439 punten. De brede S&P 500 zakte 0,2 procent tot 5900 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq daalde ook 0,2 procent tot 19.443 punten. Donderdag is Wall Street gesloten voor de staatsbegrafenis van oud-president Jimmy Carter.

De aandacht van handelaren op Wall Street is ook gericht op cijfers over de Amerikaanse arbeidsmarkt van loonstrookverwerker ADP. Later op de dag komen nog de notulen van de rentevergadering van de Federal Reserve in december.

ADP meldde dat er in het bedrijfsleven in de Verenigde Staten vorige maand 122.000 arbeidsplaatsen zijn bijgekomen. Dat zijn er minder dan verwacht. Het ADP-cijfer loopt vooruit op het banenrapport van de overheid dat vrijdag wordt gepubliceerd, waarin ook de publieke sector is meegenomen. De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zijn van grote invloed op het rentebeleid van de Fed.

Vorige maand verlaagde de Fed de rente nog verder, maar werd wel gezegd dat er dit jaar minder renteverlagingen zullen komen dan eerder gedacht. De notulen zullen dan ook bestudeerd worden op verdere aanwijzingen over het beleid van de Fed, die later deze maand met een nieuw rentebesluit komt.

Tapestry, eigenaar van modemerken als Coach en Kate Spade, profiteerde van een adviesverhoging van Barclays en werd 1,5 procent hoger gezet. Chipbedrijf Advanced Micro Devices (AMD) kreeg een adviesverlaging van HSBC en zakte daarop 4 procent.