Bolsonaro wil naar Washington voor inauguratie van Trump

Het Hooggerechtshof had het paspoort ingenomen in een onderzoek naar mogelijke pogingen een staatsgreep te plegen na de presidentsverkiezingen in 2022. Bolsonaro verloor die verkiezingen in een nek-aan-nekrace van de linkse kandidaat Luiz Inácio Lula da Silva. Bolsonaro uitte kritiek op de uitslag en zijn aanhangers vielen overheidsgebouwen in de hoofdstad Brasilia aan.

Bolsonaro was van 2019 tot 2023 president van Brazilië en werd ook wel de „tropische Trump” genoemd. De rechts-populistische politicus was in de Verenigde Staten toen de machtswissel in Brasilia op 1 januari 2023 plaatsvond en keerde pas eind maart 2023 terug naar Brazilië. Hij werd datzelfde jaar schuldig bevonden aan machtsmisbruik en mag zich daarom acht jaar lang niet verkiesbaar stellen.