Europese Commissie wil niet ingaan op Groenland-opmerking Trump

„Van onze kant kijken we ernaar uit om samen met de volgende Amerikaanse regering te werken aan een sterkere trans-Atlantische agenda voor gemeenschappelijke doelen en kwesties van groot strategisch belang”, zei een woordvoerder van de Europese Commissie diplomatiek.

De Europese Commissie en de EU-lidstaten lopen al tijden op eieren als het gaat om de relatie met de Verenigde Staten, zodra Trump over twee weken opnieuw president wordt. Tijdens zijn verkiezingscampagne heeft hij stevige uitspraken gedaan die de EU grote zorgen baren. Zo heeft Trump gedreigd met verhoging van invoerrechten, gezegd dat hij binnen een dag de Russische oorlog in Oekraïne zal beëindigen en dat de VS bedreigde Europese landen niet meer te hulp zal schieten als ze te weinig aan defensie uitgeven.

Vragen van journalisten of Groenland kan rekenen op bescherming van de EU als Trump daar militaire agressie gaat inzetten, wilden de woordvoerders van de Europese Commissie niet beantwoorden. „We hebben het over nogal wilde hypothetische dingen over een regering die er nog niet is”, zei een woordvoerder.

Na aandringen van journalisten zei het hoofd van de woordvoerders van de Europese Commissie dat het artikel in het EU-Verdrag dat lidstaten verplicht zijn elkaar te helpen als een lidstaat op zijn grondgebied wordt aangevallen, ook op Groenland van toepassing is. „Maar we hebben het over iets extreem theoretisch waar we niet verder op in willen gaan.”