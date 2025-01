De EU heeft geen norm vastgelegd en dat is ook aan de lidstaten, zei ze. „We zijn het er wel over eens dat Europa zijn uitgaven moet verhogen en dat Europa meer moet investeren in defensie en veiligheid.”

Het vastleggen van een percentage dat elk land aan defensie moet uitgeven, is volgens de Europese Commissie ook geen doel op zich. Kijkend naar alle dreigingen, de Russische oorlogsvoering in Oekraïne en „de dreiging die Rusland voor ons allemaal vormt, is het duidelijk dat Europa al zijn inspanningen moet opvoeren”, zei de woordvoerder. „Hoe meer we uitgeven aan defensie, hoe meer we het risico op agressie verminderen.”