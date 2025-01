Het Openbaar Ministerie verdenkt Schuiling van het schenden van de eerbaarheid, omdat hij in maart vorig jaar op de A7 tussen Hoogezand en Groningen al rijdend in zijn auto zou hebben gemasturbeerd.

De politierechter legde uit dat ze de zaak niet kan behandelen, omdat het OM Oost-Nederland een fout heeft gemaakt. Het OM had de rechtbank in Groningen namelijk om een rechterlijke uitspraak moeten vragen om de zaak in Zwolle te behandelen.

De keuze voor Zwolle was omwille van de zuiverheid, omdat Schuiling burgemeester was in de regio Noord-Nederland en hij regelmatig overleg voerde met de hoofdofficier daar.

„Het is een onjuiste beslissing van het Openbaar Ministerie geweest om dit niet goed van tevoren uit te zoeken”, reageerde de advocaat van Schuiling. Volgens hem moet het OM „nu opnieuw de beoordeling maken of ze deze zaak opnieuw aan de rechter willen voorleggen. Dat moeten we afwachten”. Dat kan volgens hem wel zes maanden duren. De ex-burgemeester vindt dit volgens zijn advocaat „hartstikke vervelend”.