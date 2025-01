Onderzoeker: Europa kan koerswijziging Meta moeilijk tegenhouden

Dinsdag maakte topman Mark Zuckerberg bekend dat Meta in de Verenigde Staten stopt met checks op berichten door onafhankelijke organisaties. Deze zouden tot te veel censuur leiden. In plaats daarvan kunnen andere gebruikers reageren als zij nepnieuws vermoeden.

Volgens Pleijter worden de berichten in Nederland momenteel onder meer gecontroleerd door journalisten van persbureaus dpa en AFP. Het zou hem niets verbazen als zij binnenkort ook te horen krijgen dat dat niet meer hoeft. „Meta trekt zich niets van wetgeving aan”, zegt Pleijter, waarbij hij verwijst naar een nieuwe wet die vorig jaar is ingegaan en strengere regels oplegt aan techbedrijven. „De vraag is hoe hard de Europese Commissie durft op te treden. Maar ook wat ze kan als Meta toch besluit het ook in Europa in te voeren.”

Er kunnen boetes worden opgelegd aan Meta, maar de vraag is of die worden betaald. „Kun je ze dwingen die boetes te betalen? En Facebook en Instagram uit de lucht halen gaat heel erg ver. Als Europa kun je dus eigenlijk niet zoveel.”

Pleijter ziet de koerswijziging van Zuckerberg als een „hele radicale verandering”. Volgens hem gooit Meta hiermee alle moderatie overboord en wordt er alleen nog gefilterd op „hele kwalijke dingen als kindermisbruik en geweld”. „In het kader van vrijheid van meningsuiting is straks verder eigenlijk alles toegestaan. Net als dat op X nu gebeurt, waar je een toename ziet van haatdragende posts.”

Meta lijkt met de verandering in te spelen op de komst van Donald Trump als president van de Verenigde Staten.