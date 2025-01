Indonesië blijft verkoop iPhone 16 verbieden na toezegging Apple

Apple maakte deze week bekend een fabriek in Indonesië te bouwen voor de productie van AirTag-trackers, die aan bijvoorbeeld een tas vastgemaakt kunnen worden om die te kunnen vinden als die is kwijtgeraakt. Maar daarmee voldoet Apple niet aan de regels omdat de AirTag een accessoire is en geen smartphone, meldt minister van Industrie Agus Gumiwang Kartasasmita woensdag. „Apple moet met ons onderhandelen zodat we een certificaat kunnen afgeven”, zei hij.

Indonesië wil er met de regel voor zorgen dat grote techbedrijven als Apple meer investeren in het land. Eerder had Apple voorgesteld om 100 miljoen dollar extra in Indonesië te investeren om het verbod op te heffen, maar de Indonesische regering had het voorstel in november geweigerd. „Als Apple de iPhone 16 zo snel mogelijk wil verkopen, is dat aan hen”, aldus Kartasasmita.

Ook de verkoop van Pixel-smartphones van Google is verboden in Indonesië omdat moederbedrijf Alphabet niet voldoet aan de investeringsregel. Concurrenten als Samsung en Xiaomi hebben al fabrieken in Indonesië gebouwd vanwege de regel.