Schallenberg leidt de regering totdat er een nieuwe coalitie is. Hij bekleedde die functie in 2021 ook al tijdelijk. De minister was toen twee maanden de Oostenrijkse regeringsleider na het vertrek van bondskanselier Sebastian Kurz, die onder druk stond om een corruptieschandaal.

De christendemocratische Oostenrijkse Volkspartij (ÖVP) van Schallenberg probeerde een coalitie met centrumpartijen te vormen, maar dat mislukte. De radicaal-rechtse Vrijheidspartij (FPÖ) mag nu een regering vormen en gaat praten met de ÖVP, de enige mogelijke coalitiepartner. Nehammer wilde niet met de FPÖ regeren, maar hij is inmiddels als partijleider opgevolgd door Christian Stocker en die staat wel open voor overleg met radicaal-rechts.