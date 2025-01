Verzekeraar NN grootste daler in AEX na adviesverlaging

De AEX stond in de openingshandel 0,1 procent hoger op 895,19 punten. De MidKap daalde 0,3 procent tot 843,34 punten. Frankfurt en Londen stegen licht. De CAC40 in Parijs ging iets omlaag.

NN stond onderaan bij de hoofdfondsen met een min van 3,7 procent. Volgens analisten van Morgan Stanley zouden de winstverwachtingen voor de Europese verzekeringssector neerwaarts bijgesteld kunnen worden. Branchegenoot ASR ging mee omlaag met een min van 2 procent.

Shell leverde 1,4 procent in. Het olie- en gasconcern kwam met een voorlopige update over het afgelopen kwartaal. Het bedrijf verwacht onder meer dat de handelsresultaten bij gas aanzienlijk lager zullen zijn dan in het derde kwartaal.

Galapagos sprong bijna 9 procent omhoog. Volgens het bedrijf moet de opsplitsing meer waarde voor aandeelhouders creëren. Daarbij gaat het nieuwe bedrijf, dat vooralsnog SpinCo heet, zich richten op het „opbouwen van een pijplijn van innovatieve medicijnen door middel van transformatieve transacties”. Galapagos zelf gaat zich richten op zijn celtherapieën in oncologie. Daarnaast schrapt Galapagos in Europa driehonderd banen, hoofdzakelijk in België, en wordt de vestiging in Frankrijk gesloten.

Europese defensiebedrijven profiteerden van de oproep van aankomend president Donald Trump dat NAVO-landen 5 procent van het bbp aan defensie zouden moeten besteden, in plaats van de huidige norm van 2 procent. Zo won het Duitse Rheinmetall 2,9 procent in Frankfurt en het Zweedse Saab steeg 3,7 procent in Stockholm. BAE Systems ging 1 procent omhoog in Londen.

De euro was 1,0327 dollar waard, tegen 1,0368 dollar op dinsdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1,2 procent tot 75,21 dollar en Brentolie werd 1 procent duurder op 77,84 dollar per vat.