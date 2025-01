Consumenten gaven 0,6 procent meer uit aan diensten. Vooral aan vervoer, communicatie, recreatie en cultuurdiensten werd meer besteed. De dienstenuitgaven maken ruim de helft uit van de totale binnenlandse consumptieve bestedingen door huishoudens.

Aan duurzame goederen gaven consumenten 2,3 procent meer uit dan een jaar eerder. Ze kochten vooral meer elektrische apparaten en auto’s. Wel werd aan voedings- en genotmiddelen 0,9 procent minder gespendeerd. Aan overige goederen, zoals energie, water en spullen voor persoonlijke verzorging, werd 1,5 procent meer uitgegeven.

De consumptie door huishoudens hangt onder meer samen met de verwachtingen van consumenten, de situatie op de arbeidsmarkt en de ontwikkeling van hun vermogen. Het CBS merkt daarbij op dat de omstandigheden voor de consumptie in december minder gunstig waren dan in november. Dat komt volgens het statistiekbureau vooral doordat producenten negatiever waren over de ontwikkeling van hun personeelssterkte.