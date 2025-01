„Waar de Nederlandse horeca goed leek te herstellen na de pandemie, stapelen de problemen zich opnieuw op”, merken de kenners op. Ze spreken van een combinatie van stijgende kosten, dalende marges en oplopende schulden. Inflatie, hogere energiekosten en stijgende huur- en loonkosten maken het steeds lastiger voor ondernemers om er financieel uit te komen. Wat ook zou kunnen meespelen is de concurrentie van supermarkten die steeds meer luxe kant-en-klare producten aanbieden.

Vooral kleinere horecabedrijven, met vijf tot vijftig medewerkers, hebben vaker te maken met problematische schulden, komt verder naar voren in de analyse. Daarnaast lijken ondernemers in de branche het lastiger te hebben in kleinere steden met een relatief hoge winkelleegstand, zoals Hengelo en Helmond.

In de studie, waarvoor is samengewerkt met Hotelschool The Hague, wordt ook gewezen op de verschillen in het soort horecabedrijven. Zo blijven pannenkoekenrestaurants vrij stabiel in aantal, waarschijnlijk dankzij gunstige locaties en een hoge arbeidsproductiviteit. Bezorgrestaurants maken daarnaast al een aantal jaar een sterke groei door.

„De Nederlandse horecasector staat voor een belangrijke uitdaging”, concluderen de deskundigen. Maar het zou wel mogelijk zijn om de crisis te boven te komen, onder meer door in te spelen op veranderende consumentenbehoeften en door te investeren in digitalisering. Bij dat laatste denken de kenners bijvoorbeeld aan software voor voorraadbeheer. Zo kan technologie helpen bij het verminderen van voedselverspilling en daarmee het verlagen van kosten.