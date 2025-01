Wall Street omlaag om rentezorgen, verwerkte ook uitspraken Trump

De Dow-Jonesindex eindigde 0,4 procent lager op 42.528,36 punten. De brede S&P 500 zakte 1,1 procent tot 5909,03 punten en technologiegraadmeter Nasdaq verloor 1,9 procent tot 19.489,68 punten. Aan het begin van de handelsdag was nog sprake van plussen. De aandelenkoersen verloren evenwel terrein toen uit een nieuw rapport over de Amerikaanse dienstensector bleek dat een prijsindicator het hoogste niveau sinds begin 2023 bereikte.

Vooral techbedrijven gingen hard omlaag op de beurs, iets wat vaker gebeurt als bij beleggers sprake is van rentezorgen. Zo zakte AI-chipconcern Nvidia na een openingswinst uiteindelijk meer dan 6 procent. Tesla leverde dik 4 procent aan waarde in, Apple zo’n 1 procent en Amazon ruim 2 procent.

Trump sloot op een persbijeenkomst later op de dag niet uit militaire of economische druk te zullen gebruiken om het Panamakanaal of Groenland in handen te krijgen. Ook zei hij het door vertrekkend president Joe Biden aangekondigde verbod op olie- en gasboringen voor de Amerikaanse kust in te trekken zodra hij het presidentschap overneemt. Daarbij gaf hij aan dat zijn regering olie- en gasontwikkeling in het Arctic National Wildlife Refuge zou toestaan en dat hij zou proberen nieuwe windmolenprojecten tegen te houden.

De grote Amerikaanse olieconcerns Chevron en ExxonMobil waren wel winnaars op de beurs. Zij kregen er tot bijna 2 procent aan beurswaarde bij, waarbij ze waarschijnlijk ook profiteerden van het oplopen van de olieprijzen. Amerikaanse olie werd 1 procent duurder op 74,30 dollar per vat.

Verder zakte Meta 2 procent. Het socialemediabedrijf Meta stopt in de Verenigde Staten met feitelijke controles door experts op berichten die zich snel verspreiden op Facebook of Instagram. Trump ging tijdens zijn persbijeenkomst ook in op de aankondiging van Meta. Hij merkte op dat die stap „waarschijnlijk” werd ingegeven door zijn dreigementen richting Meta-baas Mark Zuckerberg. Trump hekelde in het verleden meermaals het beleid van Meta om nepnieuws tegen te gaan.