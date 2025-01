Schiphol gaf vorig jaar recordbedrag uit aan investeringen

De helft daarvan investeerde Schiphol in onderhoud en reparatie, de andere helft in verduurzaming en vernieuwing. Afgelopen zomer kondigde de luchthaven nog aan de komende jaren miljardeninvesteringen te gaan doen in de infrastructuur, arbeidsomstandigheden en dienstverlening. In totaal wil Schiphol in vijf jaar tijd 6 miljard euro gaan investeren in de luchthaven.

De topman richtte zich ook nog tot de luchtvaartmaatschappijen. „Om Nederland goed te blijven verbinden met de rest van de wereld en om ervoor te zorgen dat Schiphol voor alle Nederlanders een fijne thuishaven is, zullen we flink moeten investeren”, aldus Van Oord.

„Willen we een kwalitatieve luchthaven worden, dan heeft dat een prijs”, stelt de topman. Om de investeringen te bekostigen zijn de havengelden de komende jaren flink verhoogd. „We begrijpen dat dit pijnlijk is voor luchtvaartmaatschappijen. Toch zijn wij ervan overtuigd dat deze grote investeringen ook in het belang zijn van de luchtvaartmaatschappijen.”

Luchtvaartmaatschappijen hebben de verhoging van de tarieven van 41 procent voor dit jaar eerder afgekeurd. KLM noemde deze „onredelijk en onverstandig” en waarschuwde dat hogere ticketprijzen voor reizigers onvermijdelijk zijn.

De nieuwe tarieven worden volgens Van Oord gebruikt om een „substantiële” bijdrage te leveren aan geluidsreductie op de luchthaven. Luchtvaartmaatschappijen worden „gestimuleerd” om hun meest stille toestellen te gebruiken, nachtvluchten worden fors duurder dan dagvluchten en de luidruchtigste toestellen worden geweerd, somt de topman op. „Bij elkaar is dit de belangrijkste actie van Schiphol voor geluidsreductie sinds de opening van de Polderbaan.”

Van Oord verwacht voor komend jaar een groei van het aantal reizigers op de luchthaven en een besluit over een nieuw te bouwen terminal. Schiphol heeft volgens hem die ruimte nodig voor de toename van het aantal passagiers en voor extra capaciteit om onderhoud mogelijk te maken.