„Het verbod op offshore boren zal niet standhouden. Ik zal het onmiddellijk terugdraaien”, verklaarde Trump. Hij voegde eraan toe het verbod op zijn eerste dag al te zullen intrekken.

Het Witte Huis meldde maandag nog dat Biden zijn bevoegdheid zal gebruiken om nieuwe olie- en gasboringen in een groot gebied voor de Amerikaanse kust te verbieden. Het gaat om ongeveer 253 miljoen hectare in Amerikaanse delen van de Atlantische Oceaan, de Grote Oceaan en het oostelijke deel van de Golf van Mexico.

Het is een van de milieubeschermende maatregelen die Biden nog wilde doorvoeren voordat Trump op 20 januari president wordt. Biden hoopt de kustwateren op die manier meer te beschermen tegen bijvoorbeeld olielekkages.

Trump gebruikte zijn persconferentie in Florida ook om andere zaken aan te kondigen. Op economisch vlak meldde hij tevens een nieuwe investering van 20 miljard dollar voor de bouw van datacenters in de Verenigde Staten. Dat geld komt van de Arabische miljardair Hussain Sajwani, volgens Trump „een van de meest gerespecteerde zakenlieden in het Midden-Oosten, ja zelfs in de wereld”.

Grote technologiebedrijven zijn de laatste tijd verwikkeld in een soort race om datacenters neer te zetten. Die zijn namelijk essentieel voor toepassingen met kunstmatige intelligentie (AI) zoals OpenAI’s ChatGPT en Google Gemini. Dergelijke AI-tools vereisen enorme rekenkracht. Microsoft maakte vorige week al bekend dat het dit financiële jaar, dat bij Microsoft loopt tot in juni, ongeveer 80 miljard dollar uitgeeft om zijn AI-capaciteit op te schalen.

Trump reageerde ook op de mededeling van socialemediabedrijf Meta om in de VS te stoppen met feitelijke controles door experts op berichten die zich snel verspreiden op Facebook of Instagram. Trump merkte op dat die stap „waarschijnlijk” werd ingegeven door zijn dreigementen richting Meta-baas Mark Zuckerberg. Trump hekelde in het verleden meermaals het beleid van Meta om nepnieuws tegen te gaan. De Republikein beweerde dat Facebook speciaal beleid tegen hem voerde. Nu lijkt Meta dus een koers te willen varen die Trump minder aanstootgevend vindt. In gesprek met journalisten toonde Trump zich tevreden met Meta’s beslissing.