„Het wordt hoog tijd dat Den Haag over de brug komt en een begin maakt met de aanleg van de spoorlijnen en de belofte dat elke regio zou tellen, gestand gaat doen. Helaas is er nog geen euro extra voor vrijgemaakt. Dat moet echt anders, zei Klijnsma dinsdag tijdens haar nieuwjaarstoespraak.

De voormalig bewindsvrouw (PvdA) brak twee maanden geleden haar heup en hervatte deze week het werk. Haar nieuwjaarsrede hield ze in een rolstoel waarbij ze bedankte voor „alle lieve kaartjes”. Ze riep de aanwezigen op „meer om elkaar heen te gaan staan” en „te kijken naar wat ons bindt in plaats van wat ons verdeelt”.

Voor de commissaris staat 2025 in het teken van vieren en herdenken. „Tachtig jaar vrijheid. Tachtig jaar vrede in ons land. We beseffen soms zelf niet hoe bijzonder dat is.” En: „Op oude foto’s zien we blije mensen de bevrijders onthalen. Nog een paar jaar en de laatste ooggetuigen zullen zijn overleden. Dat verplicht ons dit lustrum grondig te herdenken en uitbundig te vieren. En hun inzet voor vrijheid, gelijkheid en democratie voort te zetten.”

Hierbij hoort volgens Klijnsma „dat we mensen die vluchten voor oorlog en geweld een dak boven hun hoofd bieden, zoals de Drentse gemeenten en gemeenten elders in het land doen met de uitvoering van de Spreidingswet.”