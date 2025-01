Beleggers zoeken naar richting na inflatiecijfer en nieuws uit VS

De AEX-index in Amsterdam stond in de ochtendhandel nog in de min, maar ging uiteindelijk 0,3 procent hoger de sessie uit op 893,96 punten. De MidKap, met daarin de middelgrote fondsen op Beursplein 5, daalde uiteindelijk 0,2 procent tot 845,51 punten. In Parijs en Frankfurt werden minnen van 0,6 procent op de koersenborden gezet, terwijl de belangrijkste beursgraadmeter in Londen een kleine min optekende.

De inflatie in de eurozone is in december verder gestegen naar 2,4 procent op jaarbasis, van 2,2 procent in november. Door het oplopende prijspeil kan de Europese Centrale Bank (ECB) wat voorzichtiger worden met het verder verlagen van de rente, al wordt wel verwacht dat wordt doorgegaan met renteverlagingen. In december werd de rente in het eurogebied opnieuw met een kwart procentpunt verlaagd. Dat was de vierde renteverlaging van 2024. Eind deze maand vergadert de centrale bank in Frankfurt opnieuw over de rente.

Prosus (min 2,5 procent) was opnieuw de sterkste daler in de hoofdindex aan het Damrak, na het forse verlies op maandag door het nieuws dat het Amerikaanse ministerie van Defensie het Chinese techconcern Tencent heeft toegevoegd aan een lijst van bedrijven die volgens het ministerie samenwerken met het Chinese leger. Prosus is grootaandeelhouder van Tencent.

Just Eat Takeaway won 1 procent in de MidKap. De maaltijdbezorger heeft de verkoop van zijn Amerikaanse dochterbedrijf Grubhub aan branchegenoot Wonder afgerond. Het Nederlands-Britse bedrijf kocht Grubhub in 2021 voor 7,3 miljard dollar, maar vervolgens bleek het vooral een hoofdpijndossier voor Just Eat Takeaway. Aan de verkoop houdt het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl 50 miljoen dollar over.

Verder kwam groothandelaar Sligro met omzetcijfers over 2024 en ging daarop bijna 3 procent omlaag. De euro was 1,0368 dollar waard, tegen 1,0395 dollar op maandag. De prijs van een vat Amerikaanse olie ging 0,7 procent omhoog naar 74,09 dollar. Brentolie kostte 0,8 procent meer op 76,91 dollar per vat.