Uit een peiling van het verbond kwam naar voren dat veel watersporters ontevreden zijn over de proef. Volgens het verbond denken veel watersporters dat de provincie pas actie onderneemt als er ongelukken zijn geweest en hopen ze dat de proef geen vervolg krijgt.

Het Watersportverbond hield een online-enquête over de proef. Daaraan deden ruim negenhonderd watersporters mee. Van die groep gaf 70 procent de aangepaste bedieningstijden „een dikke onvoldoende”. Zij maakten onder meer melding van grote drukte met wachtende boten „in onrustig en stromend water”. Bovendien is de brugopening smal, waardoor boten niet tegelijkertijd in twee richtingen kunnen passeren, aldus het Watersportverbond.

De provincie had vorig jaar besloten de Zeelandbrug in de zomermaanden nog maar één keer per uur te openen voor de scheepvaart in plaats van twee keer. De proef was bedoeld om de veiligheid voor het wegverkeer te vergroten. Door stilstaand verkeer ontstonden geregeld onveilige situaties op de brug. De provincie hoopte dat het wegverkeer beter zou doorstromen door het aantal brugopeningen voor de scheepvaart terug te schroeven.