Verdachte van dood 4-jarig meisje Rotterdam vrijgelaten

Het meisje werd afgelopen zaterdag door de politie gevonden in een woning aan de Blokfluit in de Rotterdamse wijk Zevenkamp. Wat er precies met haar is gebeurd wordt nog onderzocht, aldus het OM. Of ze door een misdrijf om het leven kwam, is dus ook nog niet bekend. „We houden alle scenario’s open.”

Wat de relatie van de verdachte tot het meisje is, wil de woordvoerster om privacyredenen niet zeggen. Wel zegt ze dat hij „uit de relationele sfeer van het meisje” komt. Op dit moment zijn er volgens haar niet nog meer verdachten in beeld. De politie reageerde dinsdag niet op vragen over de zaak.