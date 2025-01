De beving vond plaats in het Chinese gebied Tingri, ongeveer 80 kilometer ten noorden van de Mount Everest. De beving was ook voelbaar in de Nepalese hoofdstad Kathmandu en in delen van India. Volgens de Chinese geologische dienst had de beving een kracht van 6.8, de US Geological Survey meldt een kracht van 7.1.

„Vele gebouwen” stortten volgens de Chinese media in. Op beelden was te zien hoe reddingswerkers het puin doorzochten. De autoriteiten zeggen dat er 3400 reddingswerkers zijn ingezet, plus 340 medische hulpverleners.

Het vriest in Tingri. Volgens de Chinese meteorologische dienst kan de temperatuur de komende uren dalen tot -16.