Meta wil in plaats van onafhankelijke factcheckers een systeem optuigen als dat van X, het voormalige Twitter. Na de overname van dat platform door Elon Musk kwam een functie die andere gebruikers de mogelijkheid geeft om commentaar te leveren bij mogelijk misleidende berichten op X.

Meta, dat toen nog Facebook heette, zette eind 2016 een systeem op met factcheckers. Dat gebeurde na een storm aan kritiek op Facebook omdat via sociale media nepnieuws rond de Amerikaanse presidentsverkiezingen zich snel verspreidde. Onder andere het internationale persbureau AFP doet veel van dit soort controles, waarna berichten gelabeld kunnen worden als nepnieuws of minder snel verspreid worden.

Nu stopt Meta in de VS met die praktijk omdat „experts, zoals iedereen, hun eigen vooringenomenheid en perspectieven hebben”, schrijft Joel Kaplan, de nieuwe directeur voor internationale aangelegenheden bij Meta, in een blogpost. „Dit was te zien aan de keuzes die sommigen maakten over wat gecheckt moest worden en hoe. Na verloop van tijd leidde dat tot te veel berichten die op feiten werden gecheckt terwijl mensen begrepen dat het om legitieme politieke uitingen of discussies ging.”

Donald Trump, die binnenkort aantreedt als president van de VS, hekelde in het verleden meermaals het beleid van Meta om nepnieuws tegen te gaan. De Republikein beweerde dat Facebook speciaal beleid tegen hem voerde.

Nu lijkt Meta een koers te willen varen die Trump minder aanstootgevend vindt. Zuckerberg dineerde in november met de aanstaande president. Deze week werd bekend dat een bekende bondgenoot van Trump, topman Dana White van vechtsportbedrijf UFC, in de raad van bestuur van Meta komt.

Meta kondigde ook aan dat het bedrijf minder op geautomatiseerde systemen wil leunen bij het schrappen van berichten die tegen de regels van het socialemediabedrijf ingaan. Ook verhuizen de afdelingen die in de VS werken aan de veiligheid en betrouwbaarheid van Meta’s platforms van Californië naar Texas.

Het is niet direct duidelijk wat de beslissing betekent voor het beleid in de Europese Unie.