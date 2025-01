De 29-jarige man benaderde maandagochtend agenten van de militaire politie die de ingang van de Wetstraat 16 beveiligen. „Tijdens zijn benadering maakte hij onsamenhangende opmerkingen en heeft hij een mes getrokken”, zegt de parketwoordvoerder. „De militairen wisten snel in te grijpen. Ze overtuigden de verdachte om het mes neer te leggen en zorgden ervoor dat hij zich zonder verdere weerstand overgaf.” Er vielen geen gewonden.

De man was in april 2024 betrokken bij een incident bij de ingang van de Amerikaanse ambassade in Brussel. Hij probeerde toen met een mes een veiligheidsagent aan te vallen, aldus de woordvoerder. Het parket heeft nu voor beide incidenten een onderzoeksrechter gevorderd voor poging tot moord en verboden wapenbezit en om een psychiatrisch onderzoek gevraagd. Volgens de woordvoerder is het motief van de verdachte nu niet duidelijk.

Premier Alexander De Croo reageerde maandag geschokt op het incident in de Wetstraat. Op het moment dat de man het mes trok, werd elders in de straat onderhandeld over een nieuwe Belgische regering.