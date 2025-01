Getty Images betaalt voor Shutterstock op basis van de huidige koers 331 miljoen dollar in contanten (ongeveer 318 miljoen euro) en 319,4 miljoen aan eigen aandelen. Per aandeel kunnen Shutterstock-aandeelhouders 28,85 dollar krijgen of 13,67 aandelen van Getty Images, of een combinatie van beide opties. Aandeelhouders van Getty Images zullen het grootste deel van het gecombineerde bedrijf in handen hebben.

Met de overname willen de bedrijven kosten besparen en de winstgevendheid vergroten. Vorige week meldde persbureau Bloomberg al op basis van ingewijden dat Getty Images een fusie met Shutterstock onderzocht.