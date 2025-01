Volgens Chinese staatsmedia zijn er door de aardbeving in de nacht van maandag op dinsdag al 95 doden en meer dan honderd gewonden gevallen. „Het is er nu erg koud. De temperatuur kan zakken tot onder de -20 graden”, weet Tethong, wiens vader oorspronkelijk uit de getroffen regio komt. Na de aardbeving in 2010 in Tibet kwam de hulp van de Chinese overheid pas laat op gang, zegt Tethong. Bewoners van het gebied begonnen zelf met hulpacties. De hulp van de Chinese autoriteiten sloot daar niet goed op aan.

The International Campaign for Tibet is een Europese organisatie met volgens Tethong in Nederland zo’n 10.000 tot 15.000 vaste donateurs. De organisatie zet zich in voor mensenrechten in Tibet. Het land werd in 1951 ingelijfd door China en geldt nu als een autonome regio. Contact met familie in Tibet is lastig, zegt Tethong. Wie praat met mensen in het buitenland kan door het Chinese regime worden beschuldigd van het delen van ‘staatsgeheimen’. Tibetanen in het buitenland proberen vooral via sociale media te achterhalen hoe het gaat in de regio.

Dit maakt het moeilijk om te weten wat er nu echt in Tibet gebeurt, zegt ook voorzitter Norbu Chumatsang van de Tibetaanse Gemeenschap Nederland. Wat de Chinese staatsmedia delen, vertrouwt hij niet. Ook geld inzamelen voor de regio is ingewikkeld, legt hij uit, omdat je niet weet of het aankomt bij de mensen die het nodig hebben. Tethong weet daardoor al zeker dat zijn organisatie geen inzamelingsactie zal beginnen voor slachtoffers van de aardbeving. „Dat heeft geen zin.”