Docent middelbare school onterecht ontslagen om naaktfoto’s

De docent kwam in augustus 2023 in dienst bij de school. Hij gaf les aan de onderbouw, aan kinderen van 12 tot 15 jaar. Bij zijn sollicitatie zei de man dat hij ook als fotograaf en kunstenaar werkte, maar niet dat hij zelf ook naakt werd gefotografeerd en dat die beelden online staan. Leerlingen ontdekten die foto’s en deelden ze met elkaar. Vervolgens besloot de man met de leerlingen hierover te praten. Aan een brugklas toonde hij ook een kort filmpje waarop de man en zijn partner ontkleed te zien zijn.

De school besloot de man te schorsen en stapte naar de kantonrechter om hem te kunnen ontslaan. Die gaf de school gelijk. Volgens de rechter ging het niet om porno en was het ook niet verwijtbaar dat de man met de kinderen over het bestaan van de foto’s had gepraat. Het filmpje dat hij liet zien, was in de ogen van de kantonrechter niet zo ernstig als de foto’s die de kinderen al hadden gezien. Maar het onderlinge vertrouwen was wel onherstelbaar beschadigd.

Dat ziet het gerechtshof nu anders. De leraar had het naaktfilmpje beter niet aan de brugklas kunnen laten zien, maar de school had hem niet direct moeten schorsen. Daarom krijgt hij een bedrag van 10.000 euro mee.

De man werkt inmiddels niet meer in het onderwijs, maar als sociaal cultureel werker.