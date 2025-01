Griekenland bestraft voor ‘pushback’ immigranten naar Turkije

De zaak tegen het illegaal terugsturen van twee Afghaanse minderjarigen vanaf het Griekse eiland Samos is door het Hof niet-ontvankelijk verklaard. De Afghaanse jongeren hebben volgens het Hof geen bewijs kunnen leveren dat ze in Griekenland waren en slachtoffer zijn geworden van een pushback.

De vrouw vluchtte in mei 2019 naar Griekenland. Daar werd ze op 4 mei gearresteerd en vervolgens via de rivier de Evros teruggestuurd, zonder dat ze de kans kreeg asiel aan te vragen. De dag nadat ze naar Turkije was teruggestuurd, werd ze gearresteerd. Het Hof verwijt Griekenland onder meer niet te hebben gekeken naar de redenen waarom de vrouw is gevlucht en de risico’s die zij in Turkije liep.

In 2021 werd de zaak bij het Europese Hof ingediend.